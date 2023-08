London: Grant Shapps wird neuer britischer Verteidigungsminister 

Sunak bedankt sich bei Wallace

Zuvor ist der britische Verteidigungsminister Ben Wallace zurückgetreten. Premierminister Rishi Sunak dankte Wallace in einem Brief für dessen «Einsatz und Können», wie Sunaks Büro am Donnerstag mitteilte. Wallace hatte in seiner Amtszeit eine führende Rolle bei der Unterstützung des Westens für die Ukraine im Krieg gegen Russland eingenommen. Wallace habe früher als andere die «wahren Absichten» des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine erkannt, erklärte Sunak.