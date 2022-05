EU-Vorschläge «nicht angemessen» : London lehnt EU-Vorschläge zu Brexit-Regeln für Nordirland ab

London droht mit dem Bruch des Nordirland-Protokolls aus dem Brexit-Vertrag, das Johnson selbst unterschrieben hat. Personen sollen an der Grenze zum EU-Mitglied Republik Irland nicht kontrolliert werden – Waren aber schon.

Großbritannien hat EU-Pläne für Änderungen an den Brexit-Sonderregeln für Nordirland brüsk zurückgewiesen. «Die aktuellen EU-Vorschläge gehen nicht angemessen auf die wirklichen Probleme ein, die Nordirland betreffen, und würden uns in einigen Fällen zurückwerfen», sagte Außenministerin Liz Truss britischen Medien zufolge in der Nacht zum Mittwoch. Ihr Ministerium warnte, die Handelsbeziehungen könnten sich verschlechtern und Waren des täglichen Bedarfs aus den Regalen in Nordirland verschwinden. Premierminister Boris Johnson hatte die Lage zuvor «sehr schwierig» genannt.