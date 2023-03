Großbritannien: London nimmt «Belästigungen» in der Öffentlichkeit ins Visier

Der britische Premierminister Rishi Sunak verlässt am 1. März 2023 die Downing Street 10 in London auf dem Weg zur Fragestunde des Premierministers (PMQ) im House of Commons.

Der britische Premierminister Rishi Sunak will härter gegen Menschen vorgehen, die in der Öffentlichkeit um Geld betteln oder mit Nachtlagern die Eingänge von Geschäften blockieren. Polizisten und Sozialarbeiter sollen schneller Mittel an die Hand bekommen, um Menschen, die als «Belästigung auf der Straße» eingestuft werden, an Gesundheits- und Sozialdienste zu verweisen. Das kündigte die Regierung in London am Montag an. Zudem sollen Kriminelle ins Visier genommen werden, die «Bettlergangs» organisierten. Die Regierung betonte, dass niemand wegen Obdachlosigkeit bestraft werden solle.