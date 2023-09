London: Polizei ermittelt nun gegen Russel Brand

Vier Frauen hatten in einer Fernsehdokumentation des Senders Channel 4 und in den Zeitungen The Times und The Sunday Times Vorwürfe gegen Brand erhoben. Eine der Frauen sagte, sie sei während einer Beziehung mit Brand, als damals 16-Jährige, Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Eine andere Frau warf Brand vor, sie 2012 in Los Angeles vergewaltigt zu haben. Brand bestreitet alle Vorwürfe.