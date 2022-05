Brexit : London riskiert im Nordirland-Streit möglichen US-Handelspakt

Wenn London sich entscheiden sollte, das in Brüssel ausgehandelte Nordirland-Abkommen zu unterlaufen, setze Großbritannien auch ein mögliches bilaterales Freihandelsabkommen mit den USA aufs Spiel.

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat die Regierung in London gewarnt, mit einer einseitigen Eskalation des Streits um Brexit-Regeln für Nordirland einen Handelspakt mit den USA zu riskieren. Wenn London sich entscheide, dieses Abkommen zu unterlaufen, werde der US-Kongress kein bilaterales Freihandelsabkommen mit Großbritannien unterstützen, schrieb Pelosi am Donnerstag in einer Erklärung. Das sogenannte Nordirland-Protokoll schütze die wichtige Stabilität in der ehemaligen Bürgerkriegsregion, die der als Karfreitagsabkommen bekannte Friedensvertrag gebracht habe.