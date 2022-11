The International 2022: Londoner Gaming-Truppe wird über Nacht zu Millionären

Normalerweise treten dort Stars wie Ed Sheeran auf oder es finden Weltklasse-Sportevents zu Wrestling und Badminton statt. Am Wochenende war das Singapore Indoor Stadium jedoch bis zum Rande mit E-Sport-Fans gefüllt. Diese schauten ihren Lieblings-Athleten zu, wie sie am «The International 22», dem größten Gaming-Turnier des Jahres, um den Pokal und Millionen von Dollar kämpften.

Bekannte internationale Top-Teams haben in «Dota 2» über mehrere Tage in Singapur um den Titel des Weltmeisters gekämpft. Unter all diesen Profis hat sich ein Team aus London dieses Jahr zu Millionären gekämpft. Tundra Esports hat das Finale in der Nacht auf Montag gewonnen und darf über acht Millionen Dollar mit nach Hause nehmen.