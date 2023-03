Rassismus, Sexismus und Homophobie: Londoner Polizei auf Prüfstand – «Wir haben ganz klar ein Problem»

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Beamte wegen teils schwerer Straftaten verurteilt.

Die Londoner Polizei kommt von ihrem skandalträchtigen Image nicht los. «Wir haben ganz klar ein Problem in der Metropolitan Police und wir müssen das klar benennen und anpacken», sagte der britische Justizminister Dominic Raab am Freitag dem Sender LBC. «Wir können dem nicht ausweichen und so tun, als wären es nur ein oder zwei Einzelfälle.»