Scotland Yard : Londoner Polizei nach Skandalen unter spezielle Aufsicht gestellt

Nach viel Kritik und mehreren Skandalen ist die Londoner Polizei von der zuständigen britischen Behörde unter eine spezielle Aufsicht gestellt worden.

Man werde die Metropolitan Police in einem sorgfältigen Prozess genau überprüfen und ihr helfen, sich zu verbessern, teilte die Polizeiaufsichtsbehörde am Dienstag mit. Die britische Innenministerin Priti Patel unterstützt diese Entscheidung. «Ich erwarte, dass die Polizei und der Londoner Bürgermeister unmittelbar damit anfangen, die Probleme anzugehen», sagte die Ministerin in einem Statement.