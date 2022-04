Liebesgerüchte : Loredana posiert Arm in Arm mit Fußballprofi Edon Zhegrova

Erst kürzlich hat sich die Rapperin von ihrem langjährigen Freund Mozzik getrennt. Nun wurde Loredana an der Seite des Fußballprofis Edon Thegrova gesichtet. Die Gerüchteküche brodelt.

1 / 7 Rapperin Loredana (26) zeigt sich auf Instagram an der Seite eines neuen Mannes. Instagram/edonzhegrova10 Er ist längst kein Unbekannter: Edon Zhegrova (26) ist Profifußballer und spielte früher beim FC Basel. Heute steht er beim französischen OSC Lille unter Vertrag. Instagram/edonzhegrova10 Den Schnappschuss, den ihn Arm in Arm mit der Rapperin zeigt, postete er in seine Instagram-Story. Die Luzernerin hat das Bild repostet. Instagram/Loredana

Loredana ist seit letztem August wieder Single. Damals trennte sie sich vom kosovo-albanischen Rapper Mozzik (26), mit dem die 26-Jährige ein langjährige Beziehung führte und die gemeinsame Tochter Hana (3) hat. Jetzt zeigt sich die Rapperin mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Ob sie wohl frisch verliebt ist?

Auf Instagram teilte Loredana kürzlich einen Schnappschuss, auf dem sie Arm in Arm mit dem Fußballprofi Edon Zhegrova zu sehen ist. Der 26-jährige Kosovare steht aktuell beim französischen Fußballclub OSC Lille unter Vertrag. Der Sportler und die Rapperin wirken auf dem gemeinsamen Bild sehr vertraut. Beide halten einen Drink in der Hand und umarmen sich. Zhegrova hat das Foto als Erster in seine Story gepostet – Loredana hat es mit ihrer Community geteilt. In welcher Beziehung die beiden zueinanderstehen, ist bisher unklar. Für eine entsprechende Anfrage von 20 Minuten war Edon Zhegrova nicht erreichbar.

«Ich glaube wieder an die wahre Liebe»

Vor einigen Monaten sagte Loredana gegenüber «Promiflash», dass sie aktuell nicht auf der Suche nach einem neuen Mann sei. «Ich bin sehr zufrieden mit mir selber, das hört sich vielleicht arrogant an – aber ich genieße mein Leben», so die Musikerin. Sie fügte aber an: «Ich glaube wieder an die wahre Liebe und hab auch voll Bock darauf!»

Mit ihrem Ex-Freund Mozzik (26) steckte die Rapperin zuvor in einer langjährigen On-Off-Beziehung. «Wir sind einfach zwei Dickköpfe, die weder mit noch ohne einander können», schrieb die Musikerin kurz nach der Trennung letzten Jahres auf Instagram. Die Arbeit an ihrer Musik sei so intensiv, dass sie beide realisiert hätten, dass sie zwar zehn Stunden am Tag miteinander lachen könnten – jedoch würden sie es nicht mehr schaffen, eine gesunde Beziehung zu führen.