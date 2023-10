Loredanas Date-Beichte: «Ging mir nur um den Döner»

Die Schweizer Rapperin Loredana (28) und BVB-Profi Karim Adeyemi (21) sind seit einigen Monaten liiert und offensichtlich sehr glücklich. Auf Social Media teilen die beiden regelmäßig Schnappschüsse ihrer trauten Zweisamkeit. Jetzt hat die gebürtige Schweizerin mit kosovarischen Wurzeln über ihr Kennenlernen mit dem BVB-Star gesprochen. Sie offenbart, dass sie am Anfang nicht wirklich angetan war: «Er hat mich auf Instagram angeschrieben und ich habe einfach nicht geantwortet», so Loredana gegenüber Deutschrap Ideal. «Ich dachte, ich bin was Besseres und er ist zu jung.»

Bei einem Aufenthalt in Düsseldorf sei es dann doch noch zu einem Treffen gekommen. Sie habe hungrig in der Nacht beim Hotel angerufen und gefragt, ob es noch etwas zu essen gäbe. Als dies verneint wurde, beschloss sie, einen Döner zu holen, da dies morgens um «vier Uhr in Düsseldorf möglich» sein sollte. Just in dem Moment schrieb ihr Karim und fragte, was sie gerade mache. «Nichts, ich bin in Düsseldorf. Du bist doch von hier?», schrieb sie dann zurück. Er korrigierte sie und meinte, er sei aus Dortmund. «Wollen wir uns jetzt treffen?», meinte Loredana. Nach seinem Ja sei sie «gerast» und in gut 20 Minuten dort gewesen.