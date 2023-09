Losglück: Französin knackt nach ihrer Entlassung fetten Jackpot

Eine 50-jährige Bretonin hat den Euromillions-Jackpot geknackt und dabei saftige 109 Millionen Euro abgeräumt. Mit dem Geld will die erst kürzlich entlassene Frau erst einmal verreisen.

Am 1. September war der Euromillions-Jackpot gut gefüllt: 109 Millionen Euro waren zu vergeben, und eine Französin räumte ganz alleine ab. Die Frau, die anonym bleiben möchte, gab an, dass sie nur gelegentlich spiele. An diesem Tag spielte sie ein sogenanntes «Flash»-Tippspiel, bei dem die Zahlen vom Automaten nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, während die Höhe des Jackpots dem Spielenden nicht mitgeteilt wird.

Gewinnerin konnte ihr Glück zunächst kaum glauben

Und das Glück war der Frau hold: «Ich verbrachte lange Minuten damit, die Zahlen auf meinem Ticket mit denen zu vergleichen, die ich auf dem Bildschirm sah», sagt sie gegenüber dem Lotteriebetreiber Française des Jeux. Der Jackpot sei ihr eine große Hilfe, um «nicht mehr unter dem Druck, arbeiten zu müssen». Erst kürzlich wurde die 50-Jährige nämlich entlassen, muss sich nun aber erst mal weniger Gedanken über die finanzielle Vorsorge machen.

Die Glückliche will sich nun Träume erfüllen

Bevor die Frau den bislang größten in der Bretagne ausgehändigten Jackpot in Empfang nehmen konnte, bewahrte sie das Gewinnlos sorgfältig in ihrer Handtasche auf, von der sie sich nie trennte. Selbst beim Rasenmähen war der Schein immer griffbereit.

Ihre ersten Pläne sind Traumreisen nach Mexiko und Thailand und zudem will sie sich ein Haus kaufen und ihre Familie an ihrem Glück teilhaben lassen. Ein weiteres Vorhaben sei es, sich in gemeinnütziger Arbeit zu involvieren.