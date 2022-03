Frankfurter Flughafen : Lotsenstreik in letzter Sekunde abgewendet

Ein Gericht stoppt den für Mittwoch angekündigten Lotsenstreik am Frankfurter Flughafen. Die erwarteten Chaostage sind damit abgewendet - zumindest teilweise und nur vorerst.

Die Fluglotsen streiken am Frankfurter Flughafen doch nicht: Das Arbeitsgericht Frankfurt stoppte am Dienstagabend den geplanten Unterstützungsstreik der mächtigen Towerlotsen für ihre seit knapp zwei Wochen streikenden Kollegen auf dem Vorfeld. Die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) hatte nahezu den gesamten Flugverkehr auf dem größten deutschen Drehkreuz für sechs Stunden lahmlegen wollen.

Der Streik auf dem Vorfeld sollte nach der juristischen Schlappe weitergeführt werden, sagte GdF-Sprecher Matthias Maas. Die GdF kündigte an, in die Berufung zu gehen. Ein Termin stand aber noch nicht fest. Der Streik im Tower finde damit am Mittwochmorgen definitiv nicht statt. Falls man in der zweiten Instanz Recht bekomme, könne man den Unterstützungsstreik gleich an einem der nächsten Tage starten, sagte Maas.