Louis Linster: «Ich habe nicht sonderlich mit dem Titel gerechnet»

«Gault&Millau Luxembourg» hat am Montag die Preisträger für seine fünfte Ausgabe «100 Prozent Luxemburgisch» bekannt gegeben und sich dabei für Louis Linster, Chefkoch des Restaurants Léa Linster, als neuer «Chef des Jahres» entschieden . Der Gastro-Guide hob «seine Ausdauer, seine Kreativität und seine Beständigkeit ebenso wie seine Entwicklung» hervor. Der 33-jährige «Jungkoch des Jahres 2021» konnte es gar nicht so wirklich glauben.

«Ich bin sehr glücklich», sagte der Sohn von Léa Linster nach der Verkündung. «Ich habe nicht sonderlich damit gerechnet, das ist eine schöne Überraschung». Nun ist der einstige Jungstar in die Liga der Großen aufgestiegen. «Das freut mich sehr, vor allem, weil ich dieses Jahr Vater geworden bin», so Linster. «Ich bin also nicht mehr der Junge».