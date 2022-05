Zu Ehren von Virgil Abloh : Louis Vuitton & NIKE bringen «Gold-Sneaker» auf den Markt

NIKE und Louis Vuitton machen Sneaker-Träume wahr und erinnern an den verstorbenen Designer Virgil Abloh, der zur Ikone seiner Generation wurde.

Dieser Gold-Sneaker kommt auch in die Louis Vuitton Stores, muss allerdings vorbestellt werden.

Im Februar 2022 wurden bereits 200 Paar der Sneakers zu Gunsten des «Virgil Abloh™ Post-Modern Scholarship Fund» versteigert. Jetzt kommen 9 ausgewählte Modelle davon in die Louis Vuitton Geschäfte.

Dazu gehören Mid-Tops, die um 2.500 Euro verkauft werden sowie Low-Tops um 2.000 Euro. Ein goldener Metallic-Sneaker, der sicher sofort ausverkauft sein wird, gilt als Hommage an die Debüt-Kollektion von Virgil Abloh für Louis Vuitton.

Louis Vuitton & Nike «Air Force 1»: Die Ausstellung

Vom 20. bis 31. Mai 2022 findet im Greenpoint Terminal Warehouse in New York City die Ausstellung Louis Vuitton & Nike «Air Force 1» by Virgil Abloh statt. Die Ausstellung ist öffentlich zugänglich und zeigt den kreativen Dialog zwischen NIKE und der französischen Luxusmarke.