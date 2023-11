Louisiana: Du kannst das Haus kaufen, in dem Britney Spears aufgewachsen ist

Das ist das Haus, in dem Spears aufgewachsen ist: Es befindet sich in Kentwood, Louisiana. Zillow/Nicole Pittman

Britney Spears ist aktuell wegen ihrer Autobiografie «The Woman In Me» in den Schlagzeilen, in der sie unter anderem diverse Details aus ihrer Beziehung mit Justin Timberlake aufarbeitet. Wer von dieser Aufmerksamkeit offenbar ebenfalls profitieren will, ist der aktuelle Besitzer von Spears’ Elternhaus. Es steht aktuell zum Verkauf.

Das Haus in Kentwood, Louisiana steht auf einem über 8000 Quadratmeter großen Grundstück und bietet etwas mehr als 210 Quadratmeter Wohnfläche. Dazu gehört auch ein Tanzstudio, in dem «Britneys unglaubliche Reise begann», wie im Inserat zu lesen ist. So soll es auch eine ganze Reihe von Hinterlassenschaften geben, beispielsweise ist Britneys Name in die Außenfassade geritzt.

3 Schlafzimmer, 3 Bäder und ein *NSYNC-Sticker

Das Haus hat mehrere Schlafzimmer, darunter auch Britneys Kinderzimmer. Auch dort sollen Erinnerungen an den Popstar sein: Kinderzeichnungen, Sticker mit ihrem Namen und ein *NSYNC-Sticker auf dem Spiegel. Auf einer Schranktür steht «Christina sucks, Brit rules» – damit könnte Christina Aguilera gemeint sein. Ansonsten hat es im Haus viele Holzvertäfelungen, grün gestreifte Tapeten und ein Kamin. Auf dem Grundstück befinden sich außerdem zwei Schuppen sowie eine Garage für zwei Autos.

1 / 9 Britneys Elternhaus hat etwas mehr als 210 Quadratmeter, verteilt auf drei Schlafzimmer, drei Badezimmer und dieses Wohnzimmer. Zillow/Nicole Pittman Dazu kommt ein Essbereich in der Küche. Zillow/Nicole Pittman Du könntest der neue Besitzer oder die neue Besitzerin von diesem Stück Pop-Geschichte werden: für 1,2 Millionen Dollar. Zillow/Nicole Pittman

Das Haus befand sich seit den frühen Achtzigern im Besitz der Familie Spears. Ihr Vater Jamie Spears lebte auch nach der Scheidung von Mutter Lynne dort. Erst 2021 hat er es verkauft – für nur gerade 289.000 Dollar. Immobilienmaklerin Yvonne Hulsey erklärt gegenüber Mansion Global, warum das Haus jetzt, nur zwei Jahre später, mehr als viermal so teuer ist: «Ich verkaufe hier ein Erbe, ein Stück Geschichte, Erinnerungen. Es geht nicht um die Hausgröße, es geht darum, ein Stück von Britneys Leben zu besitzen.»

Was hält Britney Spears davon?

Hulsey, die für Keller Williams Realty Services arbeitet, preist besonders das Tanzstudio an: «Britney hat dort mit zwölf schon Aerobicstunden gegeben und bereits als Zweijährige dort getanzt. Es ist ein wunderschönes Stück Geschichte!» sagt die Immobilienmaklerin. Was Britney Spears vom Verkauf ihres Elternhauses hält, ist übrigens unklar. Viele Fans finden aber, dass sie das Haus kaufen sollte.

Gerade auch, weil sie in ihrer Biografie darüber schreibt, dass ihre Eltern ihre Erinnerungsstücke weggeworfen haben: «Ich habe drei Jahre Gedichte geschrieben. Es war ein ganzer Ordner voll. Als ich die leeren Schränke und Regale gesehen habe, war ich so unglaublich traurig. In diesem Moment habe ich Frieden geschlossen. Frieden mit dem Gedanken, dass ich meine Familie nie wieder sehen will.»

Warst oder bist du Britney-Spears-Fan? Ja, ich finde sie super! Früher war ich ein großer Fan. Ich finde sie ganz okay. Nein, Britney Spears hat mich nie interessiert.