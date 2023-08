Low Battery Anxiety: Ab welchem Akku-Stand wirst Du nervös?

Jeder von uns hat wohl schon mindestens einmal erlebt, dass sich der Akku-Stand des Smartphones gefühlt genau dann dem Ende nähert, wenn wir das Handy am meisten brauchen. Ein tiefer Akku-Stand sorgt fast immer für ein beunruhigendes Gefühl. Dafür gibt es sogar einen eigenen Begriff: Low Battery Anxiety – Angst vor tiefem Akku-Stand.

Die Angst vor einem tiefen Akku-Stand löst also ein Stresssignal aus und lässt unseren Cortisolspiegel ansteigen. So warnt die Studie gar davor, dass wir uns nach den «Bedürfnissen» unseres Smartphones richten und unsere eigenen in diesen Momenten vernachlässigen.