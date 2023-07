Luxemburg: LSAP will höhere Steuern für Großverdiener

Yves Cruchten, Vorsitzender der LSAP-Fraktion in der Abgeordnetenkammer.

Nach Kritik durch den CSV- Kandidaten Luc Frieden in Bezug auf ihre Steuerpläne hat die LSAP nun geantwortet. Frieden monierte vergangenen Freitag die Pläne der Sozialisten, Jahresgehälter ab 300.000 Euro stärker zu besteuern.

«Luc Frieden behauptete, die Steuersätze in Frankreich, Belgien und Deutschland seien niedriger als in Luxemburg», erklärt Yves Cruchten, LSAP-Fraktionsvorsitzender in der Abgeordnetenkammer. Infolge dessen sei der Vorschlag der Sozialisten, höhere Steuern zu erheben, nach Meinung Friedens als gefährlich zu betrachten.