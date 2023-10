Luc Frieden: «Die CSV hat ein klares Mandat, die nächste Regierung zu bilden»

1 / 9 Editpress/Alain Rischard Editpress/Alain Rischard Editpress/Alain Rischard

Lange hat CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden am Sonntag auf seine Rede warten lassen, gegen 22 Uhr stieß er dann unter tosendem Applaus zu seiner Anhängerschaft. Stand 22 Uhr – die Auszählung des Zentrums ist noch nicht beendet – bekommt seine Partei 21 Sitze. Genauso viele also, wie bei der letzten Wahl, bei einem geringfügig besseren Ergebnis um die 29 Prozent. Damals hatte die Partei 5,37 Prozentpunkte zu 2013 verloren.

«Die CSV hat ein klares Mandat, die nächste Regierung zu bilden», so das Fazit des ehemaligen Finanzministers Frieden aus dem diesjährigen Ergebnis. Er begrüßte die Tatsache, dass die derzeitige Koalition aus DP, LSAP und Grünen wohl nicht mehr zustande kommen wird. Die Regierungsbeteiligung der CSV sei dadurch unumgänglich geworden. «Wir tun dies in Respekt vor den Wahlen, im Namen der Wähler und im Interesse des Landes», so der 60-Jährige.

DP wohl Wunschpartner

Bezüglich Koalitionen äußerte er sich noch nicht konkret, lediglich, dass er «mit den betreffenden Parteien», also DP und LSAP, verhandeln wolle. Abseits des Mikros machten die Parteiverantwortlichen jedoch keinen Hehl aus ihrer Präferenz für die DP. «Dieses Ergebnis bestätigt unsere Strategie», erklärte der Abgeordnete Claude Wiseler, der 2021 die Führung der Partei übernommen hat. Élisabeth Margue, Ko-Vorsitzende der CSV und am Sonntag wiedergewählt, sieht in dem stabil gebliebenen Ergebnis «ein sehr deutliches Zeichen der Wähler». Die Partei sei in allen Wahlkreisen bestätigt worden.

Luc Frieden bedankte sich in seiner kurzen Ansprache noch bei den Parteimitgliedern. «Danke an alle, die für diese Kampagne gearbeitet haben», sagte er. Er selbst habe große Unterstützung in der Partei genossen, nachdem er im Januar nach zehn Jahren Pause in die Politik zurückgekehrt war.

