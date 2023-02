Luxemburg : Luc Frieden ist offiziell CSV-Spitzenkandidat

It's official: Luc Frieden wird als Spitzenkandidat für die CSV bei den diesjährigen Parlamentswahlen antreten. Nachdem es sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hatte, hat die Partei dies am Mittwoch im Anschluss an eine Sitzung des Nationalrats der Partei vor der Presse bekanntgemacht. Die Wahl muss noch auf dem Parteitag am 25. März formell bestätigt werden. Die führenden Köpfe der Partei bestätigten Frieden als Parteiführung einstimmig.