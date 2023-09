Luc Frieden: «Luxemburg ist gewachsen, aber die versprochenen Wohnungen kamen nicht»

Haben Sie Angst, als Kandidat der Banken und der Oberschicht zu gelten?

Nein, ich bin der Kandidat der Regierungserfahrung und des Privatsektors. Ich bin der einzige Spitzenkandidat der großen Parteien, der Erfahrung in der Privatwirtschaft hat. Das ist in Krisenzeiten wichtig. Es ist ein echter Vorteil, wenn man weiß, was in der Finanzbranche, der größten Branche des Landes, getan wird, und wenn man in der Handelskammer war.