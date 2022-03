IWF-Treffen in Tokio : Luc Frieden wird IWF-Ratspräsident

Luc Frieden wurde bei dem Treffen der IWF in Tokio als nächster Präsident des Board of Governors designiert.

Bei der Eröffnung der jährlichen Sitzungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Tokio wurde der Luxemburger Finanzminister Luc Frieden heute als Präsident des Board of Governors der beiden internationalen Institutionen designiert.

In dieser Funktion wird er die jährlichen Treffen des IWF und der Weltbank in Washington im Jahr 2013 leiten. Luc Frieden wird Luxemburg so in den beiden internationalen Finanzinstitutionen, die an der Bewältigung der Krise in der Eurozone beteiligt sind, repräsentieren können.