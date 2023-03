CSV-Spitzenkandidat: Luc Frieden wirft Luxemburgs Regierung Unfähigkeit vor

Was sind die zentralen Themen der Kampagne?

Die jetzige Regierung kann die Probleme in Bezug auf Wohnraum, Steuern und Gesundheit nicht mehr lösen. In unserer Kampagne werden wir Wirtschaft, Sozialwesen und Nachhaltigkeit miteinander verbinden müssen. Wir werden massiv in erneuerbare Energien investieren müssen. Hier ist Luxemburg nicht auf dem neuesten Stand. Es muss massiv in den Wohnungsbau investiert werden, es muss mehr und höher gebaut werden. Außerdem sollten kürzere Verfahren eingeführt werden. Zurzeit dauert es fünf oder zehn Jahren bis tatsächlich gebaut werden kann, obwohl dringender Bedarf besteht. Im Gesundheitswesen braucht es mehr Privatinitiative, sodass die Versorgung einem Land wie Luxemburg gerecht wird.