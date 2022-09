Ausstellung im Pavillon Skip: Luc Henzigs Sammlerstücke machen E-Gitarren-Geschichte «lebendig»

Luc Henzig schickt seine Besucher auf eine musikalische Zeitreise. 44 elektrische Gitarren umfasst die Sammlung, die derzeit im Pavillon Skip in Esch-Belval zu sehen ist. Doch es geht nicht nur um die Instrumente: «Das Projekt betrachtet ebenso sehr den Sammler», erklärt der Präsident des «Centre de Musiques Amplifiées» (dt.: Zentrum der elektrisch verstärkten Musik), «ohne ihn gäbe es das historische Vermächtnis des Rocks und damit der E-Gitarre nicht.»

Die Ausstellung teilt sich in vier Kapitel auf. «Getting Loud», das erste Kapitel, führt den Besucher in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die elektrische Gitarre verdankt ihre Erfindung nicht zuletzt der Musik aus Hawaii. «Die Grundidee war schlicht eine bessere Akustik», so Henzig.