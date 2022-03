«Rout Léiwen» : Luc Holtz nominiert die «Ukraine-Profis» in die Nationalmannschaft

LUXEMBURG – Die aus der Ukraine geflohenen Brüder Thill und Enes Mahmutovic wurden für die Spiele Luxemburgs gegen Nordirland und Bosnien berufen – ebenso wie Gerson Rodrigues, der von seinem Verein beurlaubt worden war.

Die Fußballer Vincent und Olivier Thill, die von ihrem ukrainischen Verein Poltava nach dem Ausbruch des Krieges zurück nach Luxemburg geflohen waren, wurden von Nationaltrainer Luc Holtz für die anstehenden Testländerspiele der Roten Löwen gegen Nordirland (Freitag, 25. März) und in Bosnien (Dienstag, 30. März) in den Kader berufen. Sie trainieren seit ihrer Rückkehr bei Progrès Niederkorn, ebenso wie Enes Mahmutovic, der Lwiw in der Westukraine verlassen hat.