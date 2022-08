Luxair: Tripartite kommt – löst sie das Problem?

Arbeitsbedingungen bei Luxair : Luftfahrt-Tripartite kommt – doch löst sie das Problem?

LUXEMBURG – Die Gewerkschaften bekommen im September den geforderten Tripartite-Termin. Über die beanstandeten Arbeitsbedingungen bei Luxair will die Regierung jedoch nicht sprechen.

Zu wenig Personal und der gleichzeitige Aufschwung in der Luftfahrtbranche machen den nach der Krise verbliebenden Mitarbeitern zu schaffen.

Den Tripartite-Termin in rund einem Monat befürwortet die Airline, an der der Luxemburger Staat zu 39,05 Prozent direkt und zu 21,81 Prozent indirekt beteiligt ist. So könnten Möglichkeiten erarbeitet werden, «die anhaltend komplizierte Lage bestmöglich zu lösen». Dazu gehörten unter anderem geplante Neueinstellungen, um das Personal wieder aufzustocken. Anfang August hatte François Bausch erklärt, dass Luxair im laufenden Jahr bisher knapp 100 Personen eingestellt habe.