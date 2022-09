Deutsche Airline : Lufthansa ist wieder komplett in Privatbesitz

Deutschland hat seine letzten Anteile an der Fluggesellschaft Lufthansa verkauft. Die Airline war während der Pandemie vom Staat unterstützt worden.

Die Lufthansa ist wieder komplett in privater Hand. Der Staat, der den Konzern in der Corona-Pandemie mit einer Beteiligung von rund 20 Prozent unterstützt hatte, verkaufte seine letzten Anteile, wie die Deutsche Finanzagentur am Dienstagabend mitteilte. Der Bund machte demnach mit dem Einstieg bei der Lufthansa unter dem Strich einen Gewinn von 760 Millionen Euro.