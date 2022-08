Boeing: Lufthansa-Maschine muss wegen defekter Espresso-Maschine notlanden

Newark – Frankfurt : Lufthansa-Maschine muss wegen defekter Espresso-Maschine notlanden

Ein Lufthansa-Jet mit 326 Passagieren an Bord musste kurz nach dem Start in Newark in Boston notlanden: Schmorgeruch hatte sich breit gemacht. Verletzt wurde beim Vorfall niemand.

Ein defektes Espresso-Gerät hat zu einer außerplanmäßigen Landung einer Lufthansa-Maschine am Flughafen von Boston im US-Bundesstaat Massachusetts geführt. Das Flugzeug mit 326 Passagieren war am Montagabend (Ortszeit) auf dem Weg von Newark (New Jersey) nach Frankfurt, als sich in der Kombüse der First Class ein Schmorgeruch entwickelt hatte, wie ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag erklärte.