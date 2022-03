Keine neuen Flug-Ausfälle : Lufthansa-Piloten streiken weiter

Erneut fallen Hunderte Flüge wegen des Pilotenstreiks aus. Zusätzliche Flüge müssen laut Lufthansa nicht gestrichen werden.

Die Piloten der Lufthansa haben am zweiten Streiktag ihren Ausstand unvermindert fortgesetzt. Am Donnerstag fielen erneut Hunderte Flüge aus, die Lufthansa musste nach Aussagen einer Sprecherin aber keine zusätzlichen Verbindungen mehr streichen. Es bleibe bei der Liste von rund 3'800 abgesagten Flügen, sagte sie am Donnerstag in Frankfurt.