Luxair und Ryanair : Luftverkehr in der Region soll bald wieder anlaufen

LUXEMBURG/LAUTZENHAUSEN – Luxair plant am 1. Juni wieder die Triebwerke anzuschalten, Billig-Konkurrent Ryanair will ab Juli wieder vom Findel und Hahn starten.

Seit fast zwei Monaten steht der Luftverkehr in der Region quasi still.

Am Freitag hat Luxair den Start ihres Linienverkehrs um zwei Tage vom 30. Mai auf den 1. Juni geschoben. Damit rückt auch der Neustart des Passagierverkehrs am Findel wieder in greifbare Nähe. Der Reiseanbieter Luxairtours soll wenig später, am 13. Juni, nachziehen.