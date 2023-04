Umweltamt: Luftverschmutzung in Luxemburg teilweise grenzwertig

In Europa gilt Luftverschmutzung nach wie vor als die größte umweltbedingte Bedrohung für die allgemeine Gesundheit. In Luxemburg sterben daran jährlich 200 Menschen. Das Umweltamt hat in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Klima-Agence die fünfte Messkampagne im Rahmen des Klimapakts durchgeführt. Insgesamt wurde der Schadstoff Stickstoffdioxid (NO₂) an 112 Standorten in 33 Gemeinden* gemessen.