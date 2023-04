Paris: Luis macht den wohl schrägsten Croissant-Test der Welt

Luis Sal hat in Paris die fünf besten Croissants gesucht. Er testet die Gebäcke inmitten der Proteste gegen eine geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron.

Über 600.000 Menschen haben innerhalb eines Tages den Croissant-Test des 25-jährigen Luis Sal auf Youtube gesehen. Gedreht hat der Italiener das Video in Paris. Dort wird aktuell gegen eine Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron protestiert. In Frankreich soll das Rentenalter zukünftig 64 Jahre statt wie bisher 62 Jahre betragen.

Luis beginnt sein Video mit dem Satz: «Mein Name ist Luis und ich bin heute in Paris, um die fünf besten Croissants zu probieren, und wir werden sehen, welches das beste ist.» Der 25-Jährige sagt diesen Satz inmitten einer Menschenmenge, die gegen die Rentenreform protestiert. Sogleich wird er auch direkt von einem Polizisten in den Rücken gestoßen. Im Hintergrund brennt das Restaurant La Rotonde, das Lieblingsrestaurant von Emmanuel Macron.