Luis Rubiales: «Es gibt überall Idioten» – das sagt Spanien-Boss nach Skandal-Kuss

Er will sie heiraten

Später in der Sendung «El Partidazo» auf Cadena Cope wiederholte sich Rubiales, was die «Idioten» betrifft, und fügte an: «Es sind nur zwei Freunde, die etwas feiern ... wir sind nicht hier, um Blödsinn zu machen.» Damit aber nicht genug von Rubiales speziellem Jubel. Der Spanier fasste sich in einer anderen Jubelszene in den Schritt, ein weiterer Fauxpas. Zudem hieß es in diversen Social-Media-Posts, dass Rubiales in die Kabine der Spielerinnen gestürmt sei und erklärt habe, dass der Verband allen Spielerinnen Ferien auf Ibiza bezahlen werde. Dort werde er zudem Hermoso heiraten. Auf diese Aussage gibt es bisher keine Reaktion der Spielerin.