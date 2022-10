Wahlen in Brasilien: «Lula steht vor einer Herkulesaufgabe»

Der hauchdünne Sieg ist dennoch ein Sieg Lula da Silva sagte in seiner ersten Rede nach der Wahl, das extrem gespaltene Land wieder versöhnen zu wollen. «Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren», sagte der 77-Jährige in São Paulo. «Es gibt keine zwei Brasilien, nur ein Volk.» Das Wahlresultat zeigt aber: Die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung hat für Bolsonaro gestimmt. Dennoch sei es auf jeden Fall ein Sieg für Lula, sagt Brasilien-Expertin Melina Teubner. «Diesen Sieg sollte man als Erfolg für Brasilien betiteln.» Das Resultat zeige aber, wie sehr das Land gespalten sei: «Zwischen beiden Seiten gibt es keinen Dialog mehr. Es hat sich eine große Kultur des Hasses etabliert», so Teubner.

Was erwarten die Wähler von Lula?

Der Wahlkampf Lulas hat sich fast ausschließlich auf die Opposition gegen Bolsonaro konzentriert. Dadurch ist seine politische Agenda sehr vage geblieben. Jedoch versprach Lula, gegen die hohe Inflation im Land angehen zu wollen. Knapp 33 Millionen Menschen in Brasilien sind in einer wirtschaftlich prekären Lage. Daher erhoffen sich Lulas Wählerinnen und Wähler stärkere Sozialprogramme, höhere Mindestlöhne und auch ein besseres Gesundheitssystem. «Um die Sozialprogramme zu finanzieren, will Lula Steuerreformen. Leute, die mehr verdienen, sollen mehr Steuern zahlen müssen, um die Sozialprogramme zu finanzieren», so Teubner. Ebenfalls soll das öffentliche Bildungssystem wieder gestärkt werden.