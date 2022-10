Schlagabtausch vor Stichwahl : Lula und Bolsonaro bezichtigen sich gegenseitig der Lüge

In der Stichwahl in zwei Wochen werden die Brasilianerinnen und Brasilianer entscheiden, wer künftig das Land regiert. In einer TV-Debatte schenkten sich die beiden Kandidaten nichts.

Zwei Wochen vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien haben sich der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein linksgerichteter Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva in einer Fernsehdebatte einen harten Schlagabtausch geliefert. Durch Bolsonaros «Versäumnisse» seien 680.000 Brasilianer der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, von denen mehr als die Hälfte hätten gerettet werden können, warf Lula dem Präsidenten in der Debatte am Sonntagabend vor.