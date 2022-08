Brasilien : Lula will bei Wahlsieg gegen Korruption in Brasilien vorgehen

Brasiliens Ex-Staatschef und Präsidentschaftskandidat Luiz Inácio Lula da Silva will der Korruption den Kampf ansagen, sollte er bei der Wahl im Oktober gewinnen.

«Wir werden weiterhin Mechanismen schaffen, um Korruption zu untersuchen», sagte Lula am Donnerstagabend (Ortszeit) dem Sender «TV Globo». «Wer einen Fehler macht, wird bestraft». In Brasilien wird am 2. Oktober gewählt.