Til Schweigers Tochter: Luna Schweiger soll einen Prinzen daten

Steigt Til Schweiger etwa in royale Kreise auf? Wenn es nach den neuesten Liebesgerüchten geht, ja. Seine Tochter Luna soll nämlich verliebt sein – und zwar in einen Prinz von Anhalt. Das behauptet zumindest die «Bild». Der deutschen Zeitung zufolge kam die 25-Jährige zu einer Party eines Autoherstellers in Berlin in Begleitung von Kevin Prinz von Anhalt. Der 27-Jährige kickt nicht nur als Fußballer für den Bayernliga-Club Türkspor Augsburg, sondern ist auch der Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt.