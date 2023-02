Luxemburg: Lunata-Zentrum muss Geburtshilfe durch Alternativen ersetzen

Der Geburtsraum wurde in einen Raum für Workshops umgewandelt. L'essentiel

«Hier haben wir die Namen der Babys aufgeschrieben, die bei uns geboren wurden», zeigt Anne Dahm, Hebamme und Gründerin des Lunata-Zentrums in Bartringen. Die kleine Athena, die am 22. Oktober geboren wurde, wird vorerst das letzte Baby des ersten Perinatalzentrums des Landes sein. Seit dem 6. Dezember kann die Praxis, die im September letzten Jahres eröffnet wurde, keine Geburten mehr durchführen. Laut des Gesundheitsministeriums fehlt der gesetzliche Rahmen.

Die Hebammen, die das Zentrum gegründet haben, können zwar weiterhin Hausgeburten durchführen, aber keine Entbindungen mehr in ihrem Zentrum. Eine Entscheidung, die die Fachkräften bedauern und ihnen Schwierigkeiten bringt. Wegen der dennoch zu zahlenden Miete mussten sie nach Alternativen suchen: «Der große Raum mit einem großen Bett, der früher für Geburten gedacht war, wurde umgebaut, um Workshops für Babymassagen zu veranstalten», erklärt Anne Dahm. Weiterhin werden Schwangerschaftsuntersuchungen, Physiotherapie und Workshops für die Zeit nach der Geburt oder zum Stillen angeboten. «Wir versuchen, aus diesem Ort etwas Gutes zu machen und für die Frauen da zu sein», sagt die Hebamme.

Athena ist das vorerst in der Praxis entbundene Baby. Der kleine Harone, der dort geboren werden sollte, wurde schließlich im Krankenhaus entbunden. L'essentiel

Das Gesundheitsministerium äußerte sich am 7. Februar in einer öffentlichen Sitzung der Chamber zu der Angelegenheit. Eine Arbeitsgruppe wurde eingesetzt, die «die Herausforderungen, mögliche Vor- und Nachteile oder Risiken im Zusammenhang mit außerklinischen Geburten ermitteln» soll, so Ministerin Paulette Lenert (LSAP). Zur Begründung des Geburtsverbots verwies das Ministerium auf das Gesetz von 2018, in dem festgelegt ist, dass jede geburtshilfliche Abteilung unter anderem mit einer Intensivstation und einer neonatologischen Abteilung verbunden sein muss. Abgesehen davon haben die Mütter ansonsten nur die Wahl zur Hausgeburt.

«Als wir das Zentrum eröffnet haben, haben wir uns an den Empfehlungen der Nachbarländer orientiert und lange darüber nachgedacht. Wir haben nicht einfach irgendwie einen Bereich eröffnet. Wir haben nach einem Ort gesucht, der ziemlich nahe am CHL liegt, im Erdgeschoss mit einfachem Zugang für werdende Mütter», erzählt Anne Dahm. Die Praxis in Bartringen sei außerdem vor allem für Schwangerschaften gedacht, die voraussichtlich keine Schwierigkeiten mit sich bringen.

«Die Mutter soll die Wahl haben, so zu entbinden, wie sie es möchte.» Anne Dahm

Ein erstes Treffen der Arbeitsgruppe fand bereits Anfang Januar statt. Für das Lunata-Zentrum läuft der Austausch jedoch nicht optimal. «Wir wünschen uns, dass es mehr Kommunikation gibt, daran mangelt es uns im Moment ein wenig.» Die Arbeitsgruppe soll allgemeine Rahmenbedingungen aufstellen, dabei orientiere man sich an Deutschland und Frankreich, so Paulette Lenert. «Ein erster Schritt für Luxemburg wäre es, klare Richtlinien zu haben, die die Geburten regeln, und von dann an kann man weiter darüber diskutieren, ob man einen neuen Akteur in die Szene bringen sollte.»