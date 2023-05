Luxemburg: Lunex bietet einen auf das Leben von Athleten zugeschnittenen Studiengang an

Zurzeit sind 15 Studierende in dem Masterstudiengang eingeschrieben.

Wählen, an welchem Tag man mit dem Studium beginnt, selbst entscheiden, wo man lernt und wann man die Prüfungen schreibt… Der neu eingeführte Masterstudiengang Sportmanagement und Digitalisierung der Lunex University in Differdingen macht es möglich. «Wir freuen uns, dieses Modell Studierenden anbieten zu können, die Flexibilität brauchen, weil sie arbeiten, sich weiterbilden oder nicht zwei Jahre lang in Luxemburg bleiben können», erklärt Professor Mathieu Winand, Leiter des Programms.