Freizeitspaß in Luxemburg : «Lupin in der Stadt» – Ein riesiges Escape Game kommt in die Hauptstadt

LUXEMBURG – «Lupin in der Stadt», so heißt das Escape Game, das am heutigen Samstag in der Hauptstadt an den Start geht. Los gehen soll es ab 10.30 Uhr.

«Es geht nicht darum, aus einem geschlossenen Raum zu fliehen, sondern einen Parcours im Freien zu absolvieren, der mit Rätseln gespickt ist, die es zu lösen gilt» erklärt Amandine Laignel, Kommunikationsbeauftragte des Unternehmens Creanim'. Das lebensgroße Spiel mit dem Titel «Lupin in der Stadt» wird diesen Samstag in den Straßen der Hauptstadt stattfinden. Das Prinzip des Spiels ist, dass verschiedene Teams von zwei bis fünf Spielern (Eltern-Kinder, Freunde, ...) zweieinhalb Stunden lang auf spielerische Weise über etwa 4 Kilometer in einem Radius von 700 Metern um den Startpunkt herumschlendern. Dabei müssen sie zehn stadtspezifische Rätsel sowie zehn Logik- und Geschicklichkeitsrätsel mithilfe des bereitgestellten Spielmaterials lösen.

«Die ersten Teams starten um 10.30 Uhr. Die Starts erfolgen dann im 30-Minuten-Takt, alle am Kaddish Monument, Boulevard Roosevelt, hinter der Kathedrale. Das Spiel endet um 15.30 Uhr», erklärt die Organisatorin. Das Prinzip ist einfach: «Die Teilnehmer müssen sich für eine Seite entscheiden, entweder für die des Meisterdiebs Arsène Lupin oder die des Magiers Cagliostro. Sie absolvieren die gleiche Strecke, jedoch nicht in gleicher Richtung. Dabei stellen sie sich unterschiedlichen Rätseln. Am Ende gibt es keine Punkte, keine Rangliste, keine Belohnungen, sondern nur eine E-Mail, in der steht, welches Team gewonnen hat».

Jeder kann teilnehmen

Die Organisatoren betonen, dass es sich um einen Rundgang ohne sportlichen Voraussetzungen handelt, der auch für Kinderwagen oder Rollstühle geeignet ist. Es ist sogar möglich, den Rundgang mit einem Picknick zu kombinieren, denn die Zeit spielt keine Rolle. Das Spiel hat sich bereits vielfach bewährt: «Seit April hat es in rund 50 Städten stattgefunden», berichtet die Kommunikationsbeauftragte des Unternehmens aus Dijon. In Luxemburg gab es bereits über 200 Anmeldungen. Insgesamt können 500 Anmeldungen angenommen werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 16,50 Euro für Personen ab 16 Jahren und zehn Euro für Personen zwischen zehn und 15 Jahren. Für Kinder unter zehn Jahren ist die Teilnahme kostenlos. Wer wird wohl in dem Szenario zwischen Arsène Lupin und dem Magier Cagliostro am Samstag in Luxemburg die Oberhand gewinnen? Infos und Anmeldung findet ihr unter lupin.creanim.net.