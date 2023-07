Vier Tipps : Lust auf eine Erfrischung? So wirst du zum Wassermelonen-Experten

1 / 13 Punkto Wassermelonen macht dir niemand etwas vor? Dann haben wir hier noch ein paar Wassermelonen-Facts, die du vielleicht noch nicht kennst. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA 1. Wassermelonen werden hierzulande als Obst gehandelt. Genau genommen ist das aber nicht korrekt: Botanisch gehören Wassermelonen, wie übrigens auch alle anderen Melonen, zu den Kürbisgewächsen und sind damit Gemüse. imago images/Steffen Schellhorn 2. Wassermelonen machen ihrem Namen alle Ehre: Sie bestehen zu 95 Prozent aus Wasser und sind damit der perfekte Durstlöscher im Sommer! Nur eine Salatgurke hat einen höheren Wassergehalt. Dieser liegt bei rund 97 Prozent. Unsplash

Wassermelonen sind gesund und lecker – vorausgesetzt, sie sind reif. Doch gerade, wenn man sie im Ganzen kauft, ist das nicht immer leicht zu erkennen. Also was tun? ​​Mit den folgenden Tipps wählst du in Zukunft nur noch die reifen Früchte raus.

Tipp 1: Klopfen

Im Sommer ist das in den Obst- und Gemüseabteilungen ein gängiges Bild: Menschen klopfen mit ihren Fingergelenken auf Wassermelonen. Das macht laut Melonenfachleuten Sinn, weil man die Reife hören kann. Sie klingt dunkel und hohl.

Klopfen ist bei der Wassermelonen-Prüfung eine gute Idee. IMAGO/Martin Wagner

Tipp 2: In Schwingung bringen

Deutlich seltener zu sehen sind Personen, die mit der flachen Hand leicht auf die Melone schlagen. Was im ersten Moment merkwürdig wirkt, kann tatsächlich Aufschluss über den Reifegrad geben, so Ulrike Bickelmann von der deutschen Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) zur Nachrichtenagentur DPA: «Wenn sie vibriert, dann ist sie genau richtig.» Fehlten die Vibrationen, sei die Melone innen weich und wattig – kurz: nicht so fein.

Ein Klaps auf die Melone versetzt sie in Schwingung – das kann den Kaufentscheid beeinflussen. IMAGO/SNA

Tipp 3: Hinschauen

Auch ein Blick auf die Frucht, genauer gesagt auf den sogenannten Auflagefleck hilft weiter. Denn den gibt es nur, wenn die Melone auf dem Feld gereift ist. Je gelber der Fleck ist, umso reifer ist sie. Ist der Fleck dagegen eher hellgrau, ist die Melone nicht reif. Doch Vorsicht: Zu gelb darf der Fleck nicht sein, dann ist die Frucht nämlich überreif.

Hinweis auf den Zustand der Melone gibt auch ihre Form: Sie sollte möglichst symmetrisch sein. Ist sie eher unförmig und weist Dellen auf, deutet das darauf hin, dass die Melone gegossen wurde oder Sonne abbekam.

Der Auflagefleck sollte weder grau noch zu dunkel sein. IMAGO/Sipa USA

Tipp 4: Aufs Gewicht achten

Je größer, desto besser: Das gilt bei Wassermelonen nicht. Wichtig ist nur, dass sich die Melone im Verhältnis zur Größe schwer anfühlt. Dabei hilft der Vergleich mit anderen Melonen: Reife Wassermelonen wiegen mehr als ihre gleichgroßen, unreifen Artgenossen.

Auch das Gewicht der Melone verrät einiges. imago/Westend61

Bonus-Tipp

Der Wassermelonen-Stiel ist nicht immer da. Aber wenn er da ist, lohnt es sich, ihn genauer anzuschauen: Wenn er angetrocknet und nicht mehr grün und frisch erscheint, wurde die Melone ausgereift geerntet.

Der Zustand vom Stil – oder dem Teil, der noch zu erkennen ist – sagt ebenfalls viel über das Innere der Wassermelone aus. IMAGO/imagebroker

Wassermelonen sahen übrigens nicht immer so aus wie heute. Ihr markantes rotes Fruchtfleisch ist das Resultat einer Züchtung. Den ursprünglichen Look der Südfrucht zeigen wir dir hier . Weitere spannende Fakten über die Früchte findest du in der obigen Bildstrecke.