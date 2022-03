Umweltschutz – Lux-Airport will immer mehr «grüne» Flugzeuge am Findel

Lux-Airport will weg von fossilen Treibstoffen.

Schon heute könnten Flugzeuge, die mit dem «grünen» Kraftstoff betankt wurden, am Findel abheben, erklärt Mobilitätsminister François Bausch und ergänzt: «Im Laufe der Jahre wollen wir immer mehr synthetischen Treibstoff einsetzen. Unser Ziel ist es, sehr schnell auf 50 oder sogar 100 Prozent E-Fuel zu kommen.

Cargolux zieht mit

Die Firma Norsk e-Fuel will im Jahr 2024 in Norwegen die Produktion des «grünen» Treibstoffs aufnehmen. Er wird aus erneuerbarer Wärme, aus CO₂ aus der Luft und Wasser hergestellt. Wie alle Technologien, die sich in der Entwicklung befinden, wird er zunächst mehr kosten, als herkömmliches Kerosin.