Vor Luftfahrt-Tripartite: Luxair-Angestellte demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen

Anlässlich der Sitzung des tripartiten Begleitausschusses Luftfahrt am Montag, den 26. September 2022 haben die Gewerkschaften eine Demonstration in Luxemburg organisiert.

Bereits am Montagmorgen, gegen 8.15 Uhr, war die Pont Rouge voller Menschen. An der von den Gewerkschaften organisierten Demonstration im Vorfeld der heutigen Luftfahrt-Tripartite haben etwa 700 Personen teilgenommen. Die Protestler marschierten vom Glacis zum Place de l'Europe, wo seit 9 Uhr die Verhandlungen im Mobilitätsministerium stattfinden. Die Situation bei Luxair ist seit mehreren Monaten angespannt .

Im Demonstrationszug sind viele gewerkschaftlich organisierte Luxair-Beschäftigte. «Wir brauchen einen Wechsel im Management, die Lage ist katastrophal, wir werden zum Äußersten getrieben», ruft Bruno, gekleidet in eine LCGB-Weste, inmitten der Menschenmenge. Seiner Meinung nach geben die Beschäftigten «150 Prozent», während es ihnen an Anerkennung fehle. «Wir sind hier, um unsere Löhne und unsere Zukunft zu verteidigen», erklärt Nicky, die in den Farben des OGBL erschienen ist.