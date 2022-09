Tripartite-Ergebnis: Luxair beendet Pandemie-Sparmaßnahmen vorzeitig

Vor der Tripartite zur Luftfahrt demonstrieren am Montagmorgen die Gewerkschaften.

«Der Plan zum Erhalt der Arbeitsplätze, der auf der vergangenen Tripartite zur Luftfahrt im Jahr 2020 beschlossen wurde, hat keine Existenzberechtigung mehr», fasste Verkehrsminister François Bausch (Déi Grèng) nach der Tripartite Luftfahrt am Montag das Ergebnis zusammen. Das Niveau der Reisen habe sich so weit normalisiert, dass man zum 1. Januar größtenteils zur Normalität zurückkehren können.

Damit endet ab nächstem Jahr das Einfrieren des Lohnniveaus – zur Zufriedenheit der Gewerkschaften, die noch am Vormittag demonstriert hatten . «Das war eine unserer Forderungen», so Patrick Dury, Vorsitzender des LCGB. «Wenn die Krise vorbei ist, müssen auch die Krisen-Maßnahmen enden. Dazu zählt das Einfrieren der Gehälter. Das freut uns», bestätigte Michelle Cloos, die Verhandlungsführerin des OGBL. Ursprünglich hätte die Maßnahme erst ein Jahr später, zum 31. Dezember 2023, auslaufen sollen.

Neue Gespräche bei neuen Problemen möglich

Weiter wird die konjunkturelle Kurzarbeit «mit sofortiger Wirkung» eingestellt, so François Bausch. Den 69 momentan in Zeitarbeit befindlichen Personen werde «eine Lösung angeboten, sei es beim Staat, wo sie im Moment arbeiten, oder indem sie wieder ins Unternehmen eingegliedert werden». Die Vorruhestandsregelung, die für 44 Personen in Frage komme, solle diesen auch im kommenden Jahr noch offen stehen.