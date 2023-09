Luxair-Cargo-Center: Gewerkschaften rufen zu Protestaktion in Findel auf

Die Luxemburger Gewerkschaften OGBL, LCGB und NGL-SNEP veranstalten am morgigen Freitag eine Protestaktion am Flughafen Findel. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstagmorgen mit. Der Verwaltungsrat der Fluggesellschaft Luxair hatte Ende Mai beschlossen, das Luftfrachtgeschäft im Cargocenter am Flughafen Findel aufzugeben. Noch ist unklar, wer übernehmen wird.