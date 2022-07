Befragung : Luxair, CFL und Spuerkeess gelten als attraktive Arbeitgeber

LUXEMBURG – Gehälter, Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsatmosphäre gehören zu den wichtigsten Aspekten, wonach hierzulande ein neuer Arbeitgeber ausgewählt wird. Drei Unternehmen scheinen diese Kriterien in den Augen befragter Arbeitnehmer zu erfüllen.

Wenn es um die Wahl eines neuen Arbeitgeber geht, ist das Gehalt immer noch das entschiedenste Kriterium, wonach Luxemburger ihre Arbeitsstelle wählen. Dies geht aus der am heutigen Montag veröffentlichten Studie «Employer Brand Research» des Personaldienstleisters «Randstad» hervor. Demnach sind 76 Prozent der 1502 befragten Personen der Meinung, dass die Bezahlung das wichtigste Kriterium ist, wonach sie ihren Arbeitgeber auswählen. Dicht gefolgt von der Sicherheit am Arbeitsplatz (73 Prozent) und der Work-Life-Balance (68 Prozent). Aber auch ein gutes Arbeitsklima (63 Prozent) und Entwicklungsmöglichkeiten (52 Prozent) gehören zu den wichtigsten Aspekten, nach denen sich die Befragten für einen neuen Arbeitsplatz entscheiden.

Während das Gehalt für die Altersgruppe der 25 bis 34- Jährigen und die Arbeitnehmer mit höherem Bildungsabschluss entscheidender ist, zählt die Sicherheit am Arbeitsplatzes für über 35-Jährige und Arbeitnehmer mit geringerem Bildungsabschluss weitaus mehr. Zwar steht die Möglichkeit im Homeoffice zuarbeiten nur an neunter Stelle, jedoch erklärt Randstad, dass 41 Prozent der Befragten der Meinung seien, dass dieser Faktor die Entscheidung für einen neuen Arbeitgeber künftig zunehmend beeinflussen werde.

Keine Lust auf Veränderung

Aber welche Branche vereint nach Ansicht der Befragten in Luxemburg die meisten dieser Aspekte? Laut der Studie gewinnt der Transport- und Logistiksektor mit 41 Prozent der Stimmen noch weit vor dem Finanzsektor (24 Prozent). Dicht gefolgt von dem Dienstleistungssektor mit 20 Prozent der Stimmen. Unter den Top Fünf der attraktivsten Arbeitgeber befinden sich Luxair – 49 Prozent der Befragten würden gerne dort arbeiten – CFL (48,8 Prozent) und Spuerkess (44 Prozent). Sie liegen noch vor Post Luxembourg, Cargolux, dem Centre Hospitalier Neuro Psychiatrique, der Banque de Luxembourg, der Encevo-Gruppe, dem CHEM und Foyer.

Nur sechs Prozent der Befragten haben in den letzten sechs Monaten ihren Job gewechselt, weltweit waren es 16 Prozent. Nur 13 Prozent der Befragten hatten die Absicht, ihren Job zu wechseln, gegenüber 24 Prozent weltweit.

Randstad betont, dass die Work-Life-Balance zwar nur an dritter Stelle des Rankings stehe, ein Viertel der Befragten jedoch der Meinung sei, dass die Arbeit weniger Raum in ihrem Leben einnehmen sollte. 25 Prozent der Befragten geben sogar an, die Arbeit negativer zu betrachten als früher.