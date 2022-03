Findel – Luxair-Flieger muss wegen Reifenpanne umkehren

Ein Luxair-Flieger hat am Samstag seinen Flug nach Paris wegen einer Reifenpanne abbrechen müssen. Einige Minuten nach dem Start eines Flugzeugs trat ein technisches Problem mit dem Fahrwerk auf, wie die luxemburgische Fluggesellschaft in einer Pressemitteilung mitteilt.

«Eines der Fahrwerke hatte eine Reifenpanne», merkte Luxair an. Michaël befand sich unter den Passagieren. «Im Gegensatz zu dem, was man hätte erwarten können, insbesondere wegen der Filme, hat niemand geschrien oder ist in Panik geraten», erzählt er. Dabei habe es die Passagiere stutzig gemacht, dass das Personal und der Flugkapitän direkt zum Fenster kamen, um den Schaden zu begutachten. Doch das Personal habe sofort mitgeteilt, dass noch ein Rad übrig sei und dass alles gut gehen werde.