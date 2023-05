Findel: Luxair hat die Zahl ihrer Passagiere 2022 mehr als verdoppelt

«Luxair erlebt eine ermutigende Erholung ihrer Aktivitäten», freut sich die Fluggesellschaft in einer Pressemitteilung. Sie entwickle ihre Angebote und Dienstleistungen kontinuierlich weiter, um den Passagieren und Kunden «ein hohes Maß an Qualität zu bieten.» 60 Jahre nach dem ersten Flug von Luxemburg nach Paris-Le-Bourget fliegt Luxair mittlerweile 90 Destinationen an. Zusammen führte die Luxair-Gruppe, bestehend aus Luxair, LuxairTours und LuxairCARGO im vergangenen Jahr 28.000 Flüge aus, was 7000 mehr als im Vorjahr waren.