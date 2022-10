Neue Ziele : Luxair weitet das Flugprogramm weiter aus

In der kommenden Sommersaison bietet die Fluggesellschaft Luxair zwei neue Ziele im Süden an. Wie die Airline am Freitag mitteilt, geht es ab dem 6. April auch nach Izmir in die Türkei. Im Großherzogtum starten die Flüge demnach einmal pro Woche, immer donnerstags.