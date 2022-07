Sommerurlaub: Luxair will Flugausfälle verhindern

Die Urlaubsreise könnte für Flugpassagiere in diesem Sommer chaotisch werden.

Streikwellen und Flugstreichungen: Die Reise in den Sommerurlaub könnte für Flugpassagiere aus Luxemburg stressig werden. Seit dem Ende der Coronakrise kämpfen Airlines mit Serviceproblemen . Nur wenige Reisende sind davon nicht betroffen. «Wir mussten aufgrund von operativen Schwierigkeiten eine Reihe von präventiven Stornierungen vornehmen», teilte beispielsweise Easyjet mit.

Auf Nachfrage von L'essentiel, habe Luxair «derzeit» nicht vor, für den Sommer geplante Flüge zu streichen. Die Situation bleibe jedoch ungewiss. «Wie viele andere Airlines in Europa ist auch Luxair von Personalengpässen und einer hohen Abwesenheitsquote der Mitarbeitenden betroffen», heißt es von der Fluggesellschaft. Diese Quote liege sogar fast doppelt so hoch wie im Jahr 2019 – und nicht nur wegen Corona.