Luxemburg : Luxair will mit neuem Hangar höher hinaus

Die Bauarbeiten für den zukünftigen Wartungshangar von Luxair haben am Donnerstag mit der Grundsteinlegung offiziell begonnen. Das 110 mal 100 Meter große Gebäude – dreimal so groß wie der derzeitige, 70 Jahre alte Hangar – mit einer maximalen Höhe von 22 Metern wird direkt neben dem Hauptquartier von Cargolux in Sandweiler, am Rande der Start- und Landebahnen des Flughafens, errichtet. Der Bau ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen dem Flughafenbetreiber Lux-Airport und der nationalen Fluggesellschaft, die Höhe der Kosten wurde nicht bekannt gegeben.